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Accidente laboral en el centro: Un obrero cayó desde un tercer piso y se salvó de milagro

El trabajador de 43 años cayó cuando realizaba tareas de mantenimiento en un edificio ubicado en calle Sarmiento al 600, de la capital salteña.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 17:00, cuando intentaba colocar una ventana desde el interior del inmueble y perdió el equilibrio por un aparente exceso de fuerza.

Afortunadamente, el hombre impactó sobre la losa de una vivienda vecina, lo que amortiguó una caída que podría haber sido fatal. 

Tras ser rescatado por personal de bomberos, fue trasladado por una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos. 

El trabajador permanece internado en observación, aunque se confirmó que su estado no reviste gravedad. 


 

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