Aguas Blancas: Sigue la tensión en la frontera con Bolivia

Desde la intervención de Aguas Blancas buscan que los controles aduaneros incluyan a todas las encomiendas de las empresas de colectivos.

Hace 48 horas se repitieron los hechos de vandalismo y saqueos por parte de los llamados “bagayeros o paseros”.

Así lo describió Adrián ZIgarán, interventor de Aguas Blancas.

Explicó que en las últimas semanas se observó una nueva modalidad de venta desde Bolivia mediante el uso de las redes sociales.

“Desde Argentina compran la mercadería, el empresario boliviano la envía por encomienda y llega a manos del cliente en cualquier lugar de Argentina”, dijo Zigarán.

Indicó que en las próximas horas elevará una nota a los responsables de Aduana para que sea obligatorio el paso por el scanner de todas las encomiendas transportadas por camiones y colectivos.

“Es la única manera de terminar con la injusticia”, expresó.