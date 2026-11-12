Construirán una circunvalación en Quijano para evitar que los camiones ingresen al Portal
El director de Vialidad de la Provincia de Salta, ingeniero Gonzalo Macedo, detalló por Radio Salta el avance de las principales obras viales que se ejecutan en la provincia con fondos provinciales.
Salta Hoy
12 / 11 / 2026
En primer lugar, destacó el inicio de la pavimentación de los 15 kilómetros y medio de la Cuesta del Obispo sobre la Ruta Provincial 33, un corredor turístico fundamental que conecta El Carril con Cachi y Payogasta.
Los trabajos se realizan por administración y cuentan con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos.
Además de asfaltar el tramo de tierra, las tareas incluyen el reciclado y repavimentación de 6 kilómetros muy deteriorados entre Mal Paso y Agua Negra, el bacheo previo a la Piedra del Molino, obras de desagüe y badenes de hormigón para contener derrumbes, y la adecuación de miradores turísticos.
El plazo estimado de ejecución abarca lo que resta de este año y todo el próximo.
Por otra parte, Macedo informó que la nueva autopista del Valle de Lerma registra un avance general de entre el 25% y el 30% tras lograrse la liberación de la traza inicial de 16 kilómetros, desde la Ruta 24 hasta la Ruta 36.
Esta obra, financiada con una inversión de 115 millones de dólares y un plazo de tres años, contempla también un canal colector pluvial de 12 kilómetros para evitar inundaciones en localidades como Cerrillos y La Merced, además de la construcción de puentes y distribuidores.
Finalmente, el funcionario adelantó por Radio Salta que el Gobierno provincial gestiona un crédito internacional para repavimentar por completo la Ruta Provincial 24 —afectada por el tránsito pesado minero— y construir un bypass de 12 kilómetros hacia la Ruta Nacional 51 que permitirá evitar el paso de camiones por el casco urbano de Campo Quijano.