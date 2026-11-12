Construirán una circunvalación en Quijano para evitar que los camiones ingresen al Portal

En primer lugar, destacó el inicio de la pavimentación de los 15 kilómetros y medio de la Cuesta del Obispo sobre la Ruta Provincial 33, un corredor turístico fundamental que conecta El Carril con Cachi y Payogasta.

Los trabajos se realizan por administración y cuentan con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos.

Además de asfaltar el tramo de tierra, las tareas incluyen el reciclado y repavimentación de 6 kilómetros muy deteriorados entre Mal Paso y Agua Negra, el bacheo previo a la Piedra del Molino, obras de desagüe y badenes de hormigón para contener derrumbes, y la adecuación de miradores turísticos.

El plazo estimado de ejecución abarca lo que resta de este año y todo el próximo.

Por otra parte, Macedo informó que la nueva autopista del Valle de Lerma registra un avance general de entre el 25% y el 30% tras lograrse la liberación de la traza inicial de 16 kilómetros, desde la Ruta 24 hasta la Ruta 36.

Esta obra, financiada con una inversión de 115 millones de dólares y un plazo de tres años, contempla también un canal colector pluvial de 12 kilómetros para evitar inundaciones en localidades como Cerrillos y La Merced, además de la construcción de puentes y distribuidores.

Finalmente, el funcionario adelantó por Radio Salta que el Gobierno provincial gestiona un crédito internacional para repavimentar por completo la Ruta Provincial 24 —afectada por el tránsito pesado minero— y construir un bypass de 12 kilómetros hacia la Ruta Nacional 51 que permitirá evitar el paso de camiones por el casco urbano de Campo Quijano.