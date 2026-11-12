Reclamos y largas filas por el extenso feriado bancario y caída del sistema

Denunciaron que las sucursales permanecieron cerradas varios días debido a feriados y asuetos prolongados —incluyendo un cese de actividades bancarias por el feriado nacional por la venida del Papa León XIV y el dia del empleado bancario— lo que provocó demoras extremas, largas filas a la intemperie y la imposibilidad de realizar trámites urgentes.

La situación afectó gravemente a jubilados que perciben pensiones no contributivas y necesitaban cobrar sus haberes, quienes debieron aguardar durante horas bajo el sol y en condiciones riesgosas para personas mayores o con movilidad reducida.

Asimismo, los afectados criticaron la respuesta recurrente de las entidades ante las fallas técnicas ("no hay sistema") y la falta de soluciones operativas por parte de los bancos, que en muchos casos restringieron el ingreso y obligaron a los clientes a formar largas filas en la vía pública.

Según pudo saber Radio Salta, algunas personas mayores se descompusieron por las altas temperaturas y la larga espera bajo el sol en la puerta de los bancos.