 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Lanzaron el Fondo para Emprendedores Turísticos 2026

El Gobierno de Salta brinda un monto de ayuda para los proyectos que va desde los 3 a los 4 millones de pesos en cualquiera de las 42 tipologías de turismo salteño.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“La novedad es que este año se podrán inscribir estudiantes de turismo”, según dijo Nadia Loza, secretaria de turismo de la provincia.

“La intención es seguir democratizando la labor turística en Salta para fortalecer el destino Salta” indicó.

Más información en fondo.turismosalta.gov.ar

Las postulaciones se reciben hasta el 31 de diciembre de este año.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO