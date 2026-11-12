Lanzaron el Fondo para Emprendedores Turísticos 2026

“La novedad es que este año se podrán inscribir estudiantes de turismo”, según dijo Nadia Loza, secretaria de turismo de la provincia.

“La intención es seguir democratizando la labor turística en Salta para fortalecer el destino Salta” indicó.

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Las postulaciones se reciben hasta el 31 de diciembre de este año.