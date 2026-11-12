Lanzaron el Fondo para Emprendedores Turísticos 2026
El Gobierno de Salta brinda un monto de ayuda para los proyectos que va desde los 3 a los 4 millones de pesos en cualquiera de las 42 tipologías de turismo salteño.
Salta Hoy
12 / 11 / 2026
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“La novedad es que este año se podrán inscribir estudiantes de turismo”, según dijo Nadia Loza, secretaria de turismo de la provincia.
“La intención es seguir democratizando la labor turística en Salta para fortalecer el destino Salta” indicó.
Más información en fondo.turismosalta.gov.ar
Las postulaciones se reciben hasta el 31 de diciembre de este año.