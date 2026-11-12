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Educación a prueba: Buenas noticias para Salta y malas para el país

Alumnos salteños mejoraron 10 puntos en Lengua, pero Argentina tiene los peores índices de indisciplina en las aulas y los chicos del secundario faltan un mes promedio al año.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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Las pruebas Aprender muestran mejoras en Lengua en Salta, pero solo el 51% de los alumnos de primaria y mientras que matemática  es una asignatura que sigue costando.

Los datos corresponden al informe "Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia", elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo para Argentinos por la Educación. 

En Salta, los desempeños de primaria se mantienen por debajo del promedio nacional, aunque registraron mejoras respecto de 2023. En secundaria, los resultados se ubican cerca de la media del país, con Matemática como una de las principales dificultades.

Así lo comentó por Radio Salta, Sol Alzú, analista de datos de Argentino por la Educación. 

Por otro lado indicó que las aulas argentinas son las más indisciplinadas de las estudiadas en las Pruebas PISA.

En un ranking de 91 países, Argentina se encuentra en el último número, de “clima disciplinar” según las pruebas internacionales PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en inglés) que son un estudio a escala global impulsado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

 

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