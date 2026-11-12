El Hospital Señor del Milagro brindará asesoramiento gratuito sobre diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Hospital Señor del Milagro realizará una jornada informativa, abierta y gratuita, destinada a promover la prevención, la detección temprana y el cuidado integral de las personas con diabetes.

La actividad, organizada por la Unidad de Diabetología del establecimiento, se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre, de 9 a 12, en el acceso principal del hospital, ubicado en Sarmiento 557, de la ciudad de Salta.

Durante la jornada se instalarán puestos informativos en los que profesionales de distintas disciplinas de la salud y estudiantes de Medicina brindarán asesoramiento a la comunidad sobre los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad, los signos y síntomas que permiten reconocerla oportunamente y la importancia de adoptar hábitos saludables.

Asimismo, se abordará la detección y el control del pie diabético en riesgo, con el objetivo de promover cuidados adecuados y prevenir complicaciones asociadas a esta condición.

La propuesta contará con la participación de estudiantes de la Cátedra de Clínica Médica, integrantes del Programa de Nutrición y del Programa de Enfermería, quienes ofrecerán orientación personalizada, distribuirán material informativo y responderán consultas de los asistentes.