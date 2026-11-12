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El Hospital Señor del Milagro brindará asesoramiento gratuito sobre diabetes

La actividad se desarrollará este viernes 13 de noviembre, de 9 a 12, en la entrada principal del establecimiento. Profesionales de la salud y estudiantes brindarán información sobre factores de riesgo, detección temprana y cuidados preventivos.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Hospital Señor del Milagro realizará una jornada informativa, abierta y gratuita, destinada a promover la prevención, la detección temprana y el cuidado integral de las personas con diabetes.

La actividad, organizada por la Unidad de Diabetología del establecimiento, se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre, de 9 a 12, en el acceso principal del hospital, ubicado en Sarmiento 557, de la ciudad de Salta.

Durante la jornada se instalarán puestos informativos en los que profesionales de distintas disciplinas de la salud y estudiantes de Medicina brindarán asesoramiento a la comunidad sobre los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad, los signos y síntomas que permiten reconocerla oportunamente y la importancia de adoptar hábitos saludables.

Asimismo, se abordará la detección y el control del pie diabético en riesgo, con el objetivo de promover cuidados adecuados y prevenir complicaciones asociadas a esta condición.

La propuesta contará con la participación de estudiantes de la Cátedra de Clínica Médica, integrantes del Programa de Nutrición y del Programa de Enfermería, quienes ofrecerán orientación personalizada, distribuirán material informativo y responderán consultas de los asistentes.

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