Este sábado, los emprendimientos regionales tendrán su espacio en plaza España

La ciudad de Salta será escenario del Concurso Regional Norteño, una iniciativa que busca poner en valor los sabores, las tradiciones y la cultura del norte argentino, a través de un encuentro que reunirá a productores y emprendedores de la región.

La actividad tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, de 17 a 23, en plaza España, ubicada en la intersección de Entre Ríos y Luis Burela. Durante la jornada, los vecinos y visitantes podrán recorrer la feria, conocer y adquirir productos regionales y artesanales, disfrutar de exposiciones y participar de una propuesta que incluirá música, shows en vivo y artistas invitados.

Uno de los principales atractivos será el concurso, que contempla dos categorías: alfajor tradicional, cuya elaboración deberá incluir dulce de leche como relleno, y producto regional libre, donde se valorará especialmente la originalidad de las propuestas. En esta última categoría podrán participar elaboraciones como alfajores con rellenos frutales, rosquetes, capias, empanadillas y otros productos tradicionales.

Un jurado integrado por cinco personas tendrá a su cargo la evaluación de los participantes, considerando la presentación del stand, las condiciones de limpieza e higiene y la presentación de los productos. La premiación se realizará a las 21 y reconocerá a los tres primeros puestos de la competencia.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Salta y el Consejo de Emprendedores de Jujuy, con el objetivo de generar espacios de encuentro, visibilización y comercialización para quienes producen y mantienen vivas las tradiciones gastronómicas de la región.

En simultáneo, se desarrollará la Expo Futuros Egresados, organizada por la Municipalidad de Salta junto al Gobierno provincial. Allí, estudiantes de instituciones terciarias y universitarias tendrán la oportunidad de presentar y comercializar sus productos, en un espacio pensado para acompañar sus iniciativas, generar ingresos, adquirir experiencia comercial e impulsar sus proyectos personales y profesionales.