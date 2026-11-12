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Intercosecha: empadronan a trabajadores del azúcar hasta el lunes 16 de Noviembre

El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, sitas en calle Pedernera 273, en Salta Capital, o en dependencias municipales asignadas. También, a través de empleadores y sindicatos.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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La Dirección de Capacitación para el Empleo de la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades informa que hasta el próximo lunes 16 de noviembre, se encuentra abierto el empadronamiento de trabajadores rurales temporarios del sector azúcar, que deseen acceder al programa Intercosecha 2026-2027. Para postularse, deberán cumplir con las condiciones vigentes de campañas anteriores.

Los interesados podrán inscribirse personalmente en calle Pedernera 273, en Salta Capital, de lunes a viernes, de 8 a 14, o en las dependencias municipales asignadas, presentando fotocopias de DNI y del último recibo de sueldo.

También, se pueden empadronar a través de empleadores, empresas, y sindicatos, quienes deberán presentar la nómina de trabajadores en la planilla modelo (formato Excel), respetando estrictamente la estructura oficial, vía correo electrónico a trabajorural.empleo@hotmail.com.

Posteriormente, para generar el expediente formal, se deberá presentar la documentación en  Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades.

Las personas que requieran más información, podrán consultar en el sitio:

https://produccionsalta.gob.ar/producto/programa-intercosecha/.

Asimismo, por teléfono al (387) 431-4639, o por correo electrónico a: trabajorural.empleo@hotmail.com.

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