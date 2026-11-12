El RENAPER estableció nuevos requisitos para acceder a los trámites gratuitos de DNI

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dispuso una nueva reglamentación para la aprobación de trámites gratuitos del Documento Nacional de Identidad (DNI), destinada principalmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

La funcionaria explicó que la medida tiene como objetivo establecer un procedimiento más claro y organizado para evaluar las solicitudes de gratuidad, garantizando que aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el costo del documento puedan acceder a este beneficio.

En este sentido, aclaró que actualmente el RENAPER cuenta con un sistema que permite identificar automáticamente a las personas que reúnen las condiciones para realizar el trámite sin costo, mediante el intercambio de información con distintas bases de datos de organismos nacionales.

Este mecanismo continuará funcionando de manera habitual, por lo que quienes se encuentren incluidos en el sistema seguirán accediendo al beneficio de forma automática al momento de iniciar el trámite.

Qué sucede cuando el sistema no reconoce la gratuidad

Uno de los principales cambios establecidos por el organismo nacional está relacionado con aquellas personas que, pese a encontrarse en una situación económica que les impide pagar el DNI, no aparecen registradas automáticamente como beneficiarias de la exención.

Para estos casos, el RENAPER aprobó un procedimiento excepcional que permitirá solicitar la gratuidad mediante una evaluación individual de cada situación.

La nueva reglamentación contempla la utilización de un denominado Certificado de Gratuidad, que deberá contar con la intervención de profesionales del Trabajo Social debidamente habilitados o de profesionales afines que desempeñen funciones en organismos de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

A través de este mecanismo, cada solicitud será evaluada por las áreas correspondientes del organismo nacional, que determinarán si corresponde otorgar el beneficio de acuerdo con la situación particular del solicitante.

Ubiergo destacó que esta disposición busca brindar una alternativa a quienes realmente necesitan acceder al DNI gratuito, pero que por diferentes motivos no son reconocidos automáticamente por el sistema nacional.

Quiénes pueden acceder al DNI gratuito

La normativa nacional contempla la exención del pago del DNI para aquellas personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para afrontar el costo del trámite.

Este beneficio también alcanza a sus hijos menores de 18 años y a otras personas con capacidad restringida que se encuentren a su cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Es importante aclarar que la gratuidad no se otorgará automáticamente por el solo hecho de solicitarla, sino que deberá surgir de la información disponible en el sistema nacional o de la evaluación correspondiente mediante el nuevo procedimiento.

Nuevas disposiciones para los operativos de identificación

Por otra parte, la reglamentación también establece pautas para la organización de los operativos de documentación que se realizan en distintos barrios y localidades del país.

Estos operativos son aquellos que se desarrollan de manera temporal mediante móviles o equipos de identificación, con el objetivo de acercar los servicios del Registro Civil a los vecinos y facilitar la realización de trámites de DNI.

Según lo dispuesto por el RENAPER, los organismos provinciales deberán informar previamente sobre los operativos que se proyecten realizar, incluyendo datos relacionados con las zonas donde se desarrollarán, las características socioeconómicas de la población y la cantidad estimada de trámites.

Esta información permitirá al organismo nacional contar con un mayor conocimiento de las necesidades de cada comunidad y establecer mecanismos de organización y seguimiento de las actividades.

Entrada en vigencia

La nueva reglamentación comenzará a regir a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y tendrá aplicación en todo el territorio nacional.

Finalmente, Ubiergo señaló que el Registro Civil de Salta continuará trabajando para facilitar el acceso a la documentación de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos sectores que presentan mayores dificultades económicas.

Asimismo, recordó que las disposiciones relacionadas con la emisión de documentos y el otorgamiento de gratuidades son establecidas por el RENAPER, mientras que el organismo provincial tiene a su cargo la recepción de los trámites y la atención de los vecinos en las distintas oficinas y operativos de identificación que se realizan en la provincia.