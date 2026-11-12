La iniciativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, “Justicia 360”, capacitó a más de 2300 estudiantes secundarios en la provincia. Llegó a 10 establecimientos educativos, con formación sobre el Régimen Penal Juvenil y el Juicio por Jurados. En Cerrillos se desarrollaron nuevas jornadas, en el tramo final de esta primera etapa que continuará durante el próximo ciclo lectivo.

En esta oportunidad, la apertura de la jornada estuvo a cargo del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, junto al intendente de San José de los Cerrillos, Enrique Flavio Borrelli, y la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli. La actividad se desarrolló con la participación de estudiantes de las Escuelas Técnicas N° 3112 y N° 3150.

A través de Justicia 360, el Gobierno de la Provincia busca acercar información clara y accesible sobre el funcionamiento del sistema de justicia, promoviendo el conocimiento de los derechos, las responsabilidades y la participación ciudadana. En esta primera etapa, las capacitaciones están destinadas a estudiantes de 1° a 5° año del nivel secundario y abordan dos temáticas: el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional N° 27.801, y el Juicio por Jurados, previsto en la Ley Provincial N° 8.478.

Los contenidos se desarrollan de acuerdo con el año que cursan los estudiantes. Los alumnos de 1° a 4° año reciben formación sobre el Régimen Penal Juvenil, mientras que los de 5° año participan de una jornada que incorpora también el Juicio por Jurados. La propuesta contempla espacios de intercambio para que los jóvenes puedan plantear inquietudes, comprender los alcances de las normas y reflexionar sobre la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones.

En este sentido, Mónico destacó, “cuidar a nuestros jóvenes también es darles información, que conozcan sus derechos, sus responsabilidades y cómo sus decisiones pueden influir en su futuro. Queremos explicarles estos temas con claridad, abrir espacios para sus preguntas y brindarles herramientas para que puedan tomar decisiones con mayor información”.

Hasta el momento, Justicia 360 alcanzó a 10 establecimientos educativos y más de 2.300 estudiantes de distintos puntos de la provincia, cifras que reflejan el avance de esta propuesta de formación y acercamiento del sistema de justicia al ámbito educativo.

Con la llegada a Cerrillos, el programa transita las últimas instancias de su primera etapa correspondiente al ciclo lectivo 2026. Las capacitaciones continuarán el próximo año, con el objetivo de ampliar su alcance territorial y llegar a nuevos establecimientos educativos, dando continuidad a las acciones de formación y sensibilización destinadas a las juventudes.