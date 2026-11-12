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Prevención del Dengue: Se realizó el 24° descacharrado de la ciudad

En esta ocasión, las tareas se llevaron a cabo en los barrios Santa Lucía, Progreso y Solís Pizarro. El objetivo es erradicar elementos que puedan servir de reservorios y criaderos del mosquito Aedes Aegyti, principalmente ante los posibles efectos del Súper Niño. Hasta la fecha se llevan retiradas más de 300 toneladas.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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Como estaba previsto, la Municipalidad realizó un nuevo operativo de descacharrado con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. En esta ocasión, fue en los barrios Santa Lucía, Progreso y Solís Pizarro. Hasta la fecha se llevan retiradas más de 300 toneladas.

Agustina Esteban Obeid, integrante del equipo de Residuos Especiales, expresó que “nuevamente hemos tenido una muy buena participación vecinal, algo fundamental para el éxito de los operativos”.

“El objetivo es reducir al máximo la proliferación del mosquito, y más aún ante los posibles efectos del fenómeno del Súper Niño que anticipa mucho calor y abundante caída de agua de lluvia”, remarcó Obeid.

Es importante recordar que, con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.

Los operativos se realizan de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército.

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