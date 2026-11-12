Drogas Peligrosas desplegó controles en rutas y corredores estratégicos de la provincia

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó adelante un operativo integral de control vehicular y prevención del narcotráfico, con intervenciones simultáneas a cargo de los departamentos de Operaciones de las zonas Centro, Sur y Norte.

El despliegue comprendió puestos de control en el ex peaje AUNOR, Gallinato, Viñaco y Río Las Pavas. También se realizaron controles sobre las rutas nacionales 40, 16, 50 y 34, en jurisdicción de Cafayate, Payogasta, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Orán, Pichanal y Tartagal.

En cada sector, los efectivos realizaron controles vehiculares e identificación de personas, con especial atención a posibles situaciones relacionadas con el traslado de sustancias estupefacientes. La distribución de los puestos permitió mantener presencia policial en diferentes corredores de circulación y puntos de conexión entre localidades.

En total, se identificaron 269 personas y se controlaron 277 vehículos. El operativo estuvo supervisado por el director general de Drogas Peligrosas, Juan Marcelo Contrera.

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo que desarrolla la Policía de Salta para combatir el narcotráfico y detectar posibles actividades ilícitas en rutas y sectores estratégicos de la provincia.