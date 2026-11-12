Salud Pública refuerza la red neonatal y el cuidado del recién nacido prematuro

En el marco de la Semana del Prematuro y de la conmemoración del Día Mundial del Niño Prematuro, el 15 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública destaca la importancia de la prevención del parto prematuro, el diagnóstico oportuno y la atención integral de los recién nacidos que requieren cuidados especializados.

Entre enero y octubre de 2026, el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) registró 629 nacimientos prematuros. Del total, el 80,9% correspondió a prematuros tardíos, el 13,3% a prematuros moderados y el 5,7% a prematuros extremos. Asimismo, se registraron 66 nacimientos gemelares.

La directora de Materno Infancia, Patricia Leal, destacó que la conmemoración de este año se desarrolla bajo el lema “Bebés pequeños que tienen grandes oportunidades y acompañar su desarrollo es cuidar su futuro”, con actividades organizadas por el Ministerio de Salud Pública y establecimientos sanitarios de toda la provincia.

En ese contexto, informó que se realizó una capacitación con la participación de más de 120 profesionales de distintas localidades, entre neonatólogos, pediatras y personal dedicado a la asistencia de partos y recién nacidos prematuros.

Una red provincial para la atención neonatal

Leal explicó que la provincia cuenta con una red de maternidades organizadas según su nivel de complejidad, que permite garantizar la atención de embarazadas y recién nacidos de acuerdo con sus necesidades.

El Hospital Público Materno Infantil constituye el establecimiento de mayor complejidad de la provincia, categorizado como maternidad nivel III B, con capacidad para asistir a recién nacidos de menor edad gestacional y bajo peso.

La red se complementa con las maternidades de Orán, Tartagal, General Güemes y Cafayate, que cuentan con capacidad para atender determinados nacimientos prematuros y articular derivaciones hacia establecimientos de mayor complejidad cuando la situación lo requiere.

“La red neonatal está organizada para realizar un diagnóstico precoz y poder derivar a las madres antes de que se produzca el parto”, explicó Leal, al señalar que el traslado de la embarazada antes del nacimiento permite mejorar las condiciones de atención.

El hospital Materno Infantil dispone de 64 camas en el servicio de Neonatología, distribuidas en 22 de Terapia Intensiva, 22 de Terapia Intermedia y 20 destinadas a cuidados de prematuros.

La atención se desarrolla mediante equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de neonatología, enfermería, cardiología, fonoaudiología, fisiatría, kinesiología, diagnóstico por imágenes, laboratorio y trabajo social, entre otras especialidades.

La importancia de los controles prenatales

La directora de Materno Infancia remarcó que los controles durante el embarazo son fundamentales para identificar oportunamente enfermedades o condiciones que puedan incrementar el riesgo de un parto prematuro.

En ese sentido, recomendó que la primera consulta prenatal se realice lo antes posible, preferentemente antes de las 13 semanas de gestación.

Explicó que estos controles permiten detectar patologías maternas como hipertensión arterial, diabetes e hipotiroidismo, además de infecciones que pueden afectar el desarrollo del embarazo.

También destacó la importancia de los estudios de laboratorio y los testeos para sífilis, VIH, hepatitis, Chagas y toxoplasmosis, que permiten indicar tratamientos y realizar el seguimiento correspondiente.

En este marco, mencionó la estrategia provincial MELON (Médicos, enfermeras, laboratorios, obstetras, nutricionistas) que promueve una atención integral de las embarazadas mediante controles médicos, de enfermería, laboratorio, odontología y nutrición, complementados con ecografías, asistencia psicológica e inmunizaciones.

Tecnología y acompañamiento familiar

Como parte del fortalecimiento de la atención neonatal, el Hospital Público Materno Infantil incorporó un ecógrafo portátil adquirido a través de la Fundación HPMI, con una inversión de 33 millones de pesos. El equipamiento permite mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la atención de los recién nacidos internados.

Además, la institución cuenta con una Residencia para Madres destinada a mujeres del interior provincial con recursos económicos limitados, que facilita su permanencia cerca de los bebés durante la internación.

En ese espacio se desarrollan talleres de lactancia materna, puericultura, preparación para el alta y salud sexual, además de promover la participación de otros integrantes de la familia.

Actividades por la Semana del Prematuro

En el marco de la conmemoración, el servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil desarrolla actividades destinadas a las familias sobre sueño seguro, lactancia materna, contacto piel a piel y cuidados posteriores al alta médica.

También se contempla una jornada de capacitación en cuidados y enfermería neonatal, orientada a fortalecer la formación de los equipos de salud.

La Semana del Prematuro busca visibilizar las necesidades de los niños nacidos antes de término y promover una atención oportuna, segura y continua, desde el embarazo hasta el seguimiento de su crecimiento y desarrollo.