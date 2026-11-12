Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en Logan Circle, ciudad de Washington

Una persona murió y otras cuatro recibieron disparos y están heridas tras un tiroteo en Logan Circle, en la ciudad de Washington, según la policía.

“Hemos localizado a un total de cuatro personas que recibieron disparos en el lugar y fueron trasladadas a centros médicos, y a una persona que falleció en la escena”, declaró Jeff Carroll, jefe interino de la policía.

“Hay una persona que recibió disparos y falleció dentro de un gimnasio”, agregó.

Las víctimas han sido trasladadas a hospitales locales, y una de ellas se encuentra en estado crítico, señaló la policía.

El individuo disparó a una persona en un gimnasio, luego salió y siguió disparando en el exterior, incluso hacia un estacionamiento, señalaron las fuentes. Tras eso, el atacante, un hombre blanco de complexión robusta, se atrincheró dentro de un edificio de apartamentos cerca del lugar del tiroteo.

El hombre que, según la policía, mató a una persona e hirió a otras cuatro, se habría disparado a sí mismo tras haber abierto fuego contra los agentes desde el interior de su apartamento, donde se había atrincherado, informó la policía.

“Hace apenas unos instantes, mientras mantenían comunicación con dicho individuo, los agentes escucharon un disparo. En respuesta, forzaron la entrada al apartamento. Al ingresar, encontraron al sospechoso con una herida de bala”, declaró Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

Los negociadores de la policía hablaron con el atacante durante una hora en un intento por poner fin al enfrentamiento armado, señaló Carroll, pero el individuo les disparó.

“Efectuó disparos a través de la puerta contra los agentes en al menos dos ocasiones”, indicó Carroll.

Según varios funcionarios de las fuerzas del orden, el atacante murió.