Paraguay: Peña podría recibir hasta 15 años de prisión

El expresidente de Paraguay Santiago Peña podría recibir hasta 15 años de prisión por los hechos que se le atribuyen en la investigación por el colapso de Ueno Bank. La fiscal Verónica Valdez explicó que esa pena máxima responde a la concurrencia de los presuntos delitos y a las calificaciones jurídicas que actualmente sostiene el Ministerio Público.

"La pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible", señaló durante una conferencia de prensa.

La acusación

Peña está imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía investiga su posible intervención en la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en el banco, además de sus vínculos económicos con el grupo propietario.

El proceso

El escándalo provocó su destitución por el Senado el 6 de noviembre, tras un juicio político por mal desempeño de funciones. Al día siguiente, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción.

Ueno Bank tenía 2,94 millones de clientes y su cierre por insolvencia dejó inmovilizados recursos de ahorristas e instituciones estatales. Durante la gestión de Peña, el Instituto de Previsión Social había invertido unos 355 millones de dólares en la entidad, que también administraba cuentas de alrededor de 32.000 jubilados.