Abrieron la convocatoria para los premios Deportista del Año 2026

En el marco de una nueva edición de los premios Deportista del Año, la Secretaría de Deportes abrió la convocatoria para reunir los antecedentes de los atletas sobresalientes de 2026. La misma está dirigida a federaciones, asociaciones, clubes, ligas, y uniones salteñas.

Cada entidad podrá proponer un máximo de tres postulantes mediante nota formal. La documentación deberá incluir el detalle de los principales logros, marcas y certámenes disputados a lo largo de la temporada, en los ámbitos provincial, nacional e internacional.

Dicho material se recibirá hasta el jueves 26 de noviembre, a las 13:00 horas, en la Mesa de Entradas del organismo (Entre Ríos 1550). También deberá enviarse una copia digital a la casilla secdeportesalta@gmail.com.

Posteriormente, un comité de selección compuesto por periodistas deportivos evaluará las presentaciones recibidas y conformará las ternas correspondientes a las distintas disciplina.

La gala de premiación tendrá lugar a mediados de diciembre, con fecha a confirmar. Durante la ceremonia se otorgarán menciones especiales, se distinguirá a los mejores exponentes y se entregará el máximo galardón de la jornada: el premio al Deportista del Año 2026.