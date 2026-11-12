El Vaticano eliminó el mensaje de León XIV sobre los “dos Papas”

El Vaticano eliminó de su cuenta oficial en la red social X una publicación en la que el papa León XIV afirmaba que la Argentina ahora “tenía dos Papas, uno nacido aquí y otro por adopción”. El mensaje, que había generado más de 200 interacciones, fue borrado debido a un error de coordinación en la comunicación de la Santa Sede.

Un error de comunicación

La confusión se originó porque el área de comunicación del Vaticano difundió el texto preparado originalmente para el discurso papal, sin verificar las modificaciones que León XIV había realizado antes de pronunciarlo.

La frase sobre los “dos Papas” figuraba en el documento que el Sumo Pontífice tenía previsto leer en Luján. No obstante, durante su intervención decidió hacer una pausa y omitir esa parte.

Pese a ello, la oficina encargada de la comunicación de la Santa Sede publicó el contenido en sus canales oficiales. La mención apareció tanto en una nota de Vatican News, el medio oficial del Vaticano, como en las cuentas del Papa en X e Instagram. Incluso llegó a ocupar un lugar destacado en la portada del portal informativo.

Una vez advertida la diferencia entre el discurso efectivamente pronunciado y el documento difundido, las publicaciones fueron eliminadas.

Por qué León XIV evitó hablar de los “dos Papas”

La decisión de León XIV de omitir esa expresión estaría vinculada con la sensibilidad que genera dentro de la Iglesia la referencia a la existencia de dos pontífices.

La terminología remite a una etapa compleja de la historia reciente del Vaticano: la convivencia entre Francisco y Benedicto XVI después de la renuncia de Joseph Ratzinger en 2013.

Aunque Francisco era el único Papa en ejercicio y tenía plena autoridad como jefe de la Iglesia católica, Benedicto XVI permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito. Esa situación abrió debates sobre el alcance de su renuncia y el lugar que debía ocupar un pontífice que había dejado el cargo.