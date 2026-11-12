La inflación de octubre fue del 2,2% y se aceleró por segundo mes consecutivo

La inflación en Argentina fue del 2,2% en octubre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a acelerarse por segundo mes consecutivo, después de registrar un 1,7% en agosto y un 1,9% en septiembre.

Con este resultado, la inflación acumuló un 26,3% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual, que compara los precios con el mismo mes de 2025, alcanzó el 33,1%.

El informe también mostró diferencias entre las regiones del país. Mientras que el promedio nacional fue del 2,2%, en el Noroeste argentino (NOA), región que incluye a Salta, los precios aumentaron un 1,7%. Sin embargo, los alimentos continúan entre los rubros que más presión ejercen sobre el bolsillo de los consumidores.

La inflación volvió a subir: cómo evolucionaron los precios durante 2026

El dato de octubre confirma una nueva aceleración del ritmo mensual de aumentos. Tras alcanzar un máximo del 3,4% en marzo, la inflación comenzó a descender hasta llegar al 1,7% en agosto, el registro más bajo del año hasta ese momento.

Esa tendencia cambió en septiembre, cuando el índice avanzó al 1,9%, y continuó en octubre, con el 2,2%.

La evolución de la inflación mensual durante 2026 fue la siguiente:

Enero: 2,9%.

Febrero: 2,9%.

Marzo: 3,4%.

Abril: 2,6%.

Mayo: 2,1%.

Junio: 1,9%.

Julio: 2,1%.

Agosto: 1,7%.

Septiembre: 1,9%.

Octubre: 2,2%.

Pese a esta aceleración mensual, la inflación interanual mostró una leve disminución. Pasó del 33,4% en septiembre al 33,1% en octubre, una reducción de 0,3 puntos porcentuales.

Qué fue lo que más aumentó en octubre

El informe del INDEC reveló que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor incremento del mes, con una suba nacional del 4,2%. El organismo explicó que este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en el gas.

En segundo lugar apareció Recreación y cultura, con un incremento del 3,3%.

Los aumentos nacionales por rubro fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4,2%.

Recreación y cultura: 3,3%.

Bienes y servicios varios: 2,3%.

Prendas de vestir y calzado: 2,2%.

Transporte: 2,1%.

Comunicación: 2%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.

Salud: 1,7%.

Restaurantes y hoteles: 1,5%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

Educación: 1,3%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%.

Aunque alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó por debajo del índice general, fue la división que más contribuyó a la inflación mensual en cinco de las seis regiones del país, incluido el NOA.

Según el INDEC, este comportamiento estuvo relacionado principalmente con los incrementos en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales.

Cómo quedó la inflación en las distintas regiones de Argentina

El relevamiento nacional también permitió establecer diferencias entre las seis regiones que analiza el INDEC.

La mayor inflación mensual se registró en la región Pampeana, con un 2,6%, seguida por Patagonia, con el 2,5%.

Los resultados de octubre fueron:

Pampeana: 2,6%.

Patagonia: 2,5%.

Cuyo: 2,3%.

Gran Buenos Aires: 2%.

Noroeste: 1,7%.

Noreste: 1,5%.

Los datos muestran que, pese a la desaceleración registrada durante distintos meses del año, los precios volvieron a tomar impulso en septiembre y octubre. Además, las diferencias entre regiones y rubros reflejan que el impacto de los aumentos no es uniforme y que determinados alimentos y servicios continúan registrando incrementos superiores al índice general.