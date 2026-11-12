El RENAPER actualizará las tarifas de los trámites de documentación

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) aprobó un nuevo sistema tarifario para determinar y actualizar los aranceles de los distintos trámites de documentación que se realizan en todo el territorio nacional.

La funcionaria explicó que esta modificación fue establecida por las autoridades nacionales mediante una resolución que dispone la creación de las denominadas Unidades Arancelarias Documentales (UAD), un mecanismo que permitirá actualizar periódicamente los valores de los servicios que presta el organismo.

Según lo establecido, cada unidad tendrá inicialmente un valor de $1.000 y las tarifas de los distintos trámites pasarán a expresarse mediante una cantidad determinada de estas unidades. De esta manera, cuando se actualice el valor de la UAD, también se modificarán los importes correspondientes a los servicios alcanzados por la medida.

Actualización de tarifas cada seis meses

Ubiergo detalló que uno de los principales cambios establecidos por el RENAPER consisten en la creación de las Unidades Arancelarias Documentales y el mecanismo de actualización semestral se actualizarán cada seis meses, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esto significa que los aranceles podrán modificarse semestralmente de acuerdo con la evolución de la inflación, mediante un procedimiento establecido por el organismo nacional.

La funcionaria aclaró que estas modificaciones son determinadas por el Gobierno nacional, a través de los organismos competentes, y que los Registros Civiles provinciales deberán aplicar los valores oficialmente establecidos.

Se mantienen los trámites gratuitos y las exenciones

Otro de los aspectos importantes de la Disposición N° 755 es que el nuevo sistema no modifica las exenciones ni las gratuidades que se encuentran actualmente vigentes.

En este sentido, Ubiergo destacó que aquellas personas que, de acuerdo con la normativa nacional, se encuentren exceptuadas del pago de determinados trámites continuarán accediendo a ese beneficio, sin que la implementación de las nuevas unidades arancelarias impliquen su eliminación.

De esta manera, el cambio estará relacionado con el mecanismo de determinación y actualización de las tarifas, sin alterar los beneficios de gratuidad contemplados por las disposiciones nacionales.

Publicación de los nuevos valores

Desde el RENAPER se estableció que tanto el valor actualizado de cada unidad como el cuadro completo de tarifas, con sus correspondientes importes expresados en pesos, estarán disponibles para su consulta en el sitio oficial www.argentina.gob.ar.

Además, cada modificación será comunicada oficialmente a los Registros Civiles provinciales para su correspondiente implementación.

La disposición también establece que los nuevos valores comenzarán a aplicarse diez días después de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Finalmente, Ubiergo recordó que el Registro Civil de Salta es el organismo encargado de recibir y gestionar los trámites de identificación en la provincia, mientras que la determinación de los aranceles y sus actualizaciones corresponde exclusivamente al RENAPER y a las autoridades nacionales competentes.

En este marco, señaló que desde el organismo provincial se continuará informando a la comunidad sobre las modificaciones que se dispongan a nivel nacional, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan los valores vigentes, las modalidades de atención y los requisitos necesarios para realizar sus trámites de documentación.