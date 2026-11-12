Gendarmería incautó 108 kilos de cocaína en un camión cisterna vacío

El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 1.375 de la Ruta Nacional Nº 34, cuando los efectivos de la Sección "Senda Hachada", dependientes del Escuadrón 52 “Tartagal”, detuvieron la marcha de un camión cisterna marca de bandera boliviana.

Durante la inspección del transporte de carga, los uniformados constataron anomalías en el interior del tanque cisterna debido a que no contenía ningún tipo de líquido o combustible.

Luego de quitar la tapa, los uniformados ingresaron y hallaron cuatro mochilas con 102 paquetes rectangulares embalados en cinta de color amarilla (en su mayoría) y verde.

Por orientación de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, el personal de la Fuerza procedió a la detención e incomunicación del conductor del rodado, así como al secuestro del cargamento de estupefaciente, del camión cisterna, de dinero en efectivo y de dos teléfonos celulares.