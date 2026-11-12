Vaqueros: Prisión preventiva para el imputado por un homicidio con arma de fuego

El auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero, bajo expresas directivas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 26 años como presunto autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El juez del distrito Centro, Aldo Saravia, controló la legalidad del procedimiento y luego de escuchar los argumentos esgrimidos por las partes, dictó la prisión preventiva del imputado, según lo solicitado por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el imputado fue asistido por defensa particular y prestó declaración, sin responder preguntas.

Sucedió el pasado 9 de noviembre por la mañana, cuando la pareja de un hombre de 31 años, realizó un llamado al Sistema de Emergencias 911, al encontrarlo herido en la puerta del domicilio. Al llegar la ambulancia, se constató que se encontraba sin signos vitales.

Según el informe de autopsia, el deceso se produjo por shock hipovolémico por herida de arma de fuego.

La fiscal Sodero destacó que la investigación se encuentra en curso, con el cumplimiento de numerosas medidas dispuestas para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.