Vialidad Nacional intensifica el mantenimiento en la Ruta Nacional N° 51

En el marco de estas acciones integrales para la provincia, se destaca la ejecución de las obras de recuperación y mantenimiento comprendidas en la Malla 401 B, proyecto que abarca tramos estratégicos tanto de la Ruta Nacional N° 68 como de la Ruta Nacional N° 51. Específicamente sobre la RN 51, en el día de la fecha se dieron inicio a los trabajos sobre la calzada y tareas de cuneteo en banquinas, comenzando desde la rotonda de acceso al Aeropuerto y avanzando en dirección hacia Campo Quijano para optimizar el escurrimiento del agua y la transitabilidad del sector.

A estas intervenciones se suma la labor del personal de la División Conservación del 5° Distrito Salta mediante trabajos por administración orientados a garantizar la seguridad operacional en toda la traza. Para mitigar los embates del clima en el tramo entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, se despliega un plan preventivo de defensas hídricas ante el fenómeno del Súper Niño. Este trabajo coordinado donde Vialidad Nacional aporta la ingeniería, maquinaria y materiales, mientras que el Municipio de Campo Quijano contribuye con mano de obra especializada financiada por la Secretaría del Interior de la Provincia, permitió optimizar los recursos logrando un ahorro del 50% en los costos operativos.

En dicha zona se realizan labores de bacheo, perfilado y retiro preventivo de material de arrastre en badenes para evitar desbordes, junto con la construcción de defensas con gaviones y colchonetas de piedra sobre el cauce del río Toro a fin de proteger los terraplenes. Las intervenciones abarcan puntos críticos como el Viaducto El Toro (Km 27), Arroyo La Berta (Km 30,6), Alisal (Km 33), Arroyo La Zulema (Km 42), El Cebollar (Km 46), Ing. Mauri (Km 60), Paraje Alfarcito (Km 84) y el sector comprendido entre los kilómetros 112 (Encrucijada) y 115.

De manera paralela, en el tramo de alta montaña que se extiende desde la salida de San Antonio de los Cobres hacia el límite con Chile, se desarrollan tareas permanentes de conservación mejorativa mediante el aporte de material, perfilado y compactación de la calzada, brindando respuesta a la constante demanda logística de transporte pesado y liviano. Asimismo, resulta indispensable destacar los trabajos de mantenimiento que se ejecutan sobre la Ruta Nacional 1V40, una vía fundamental donde los equipos viales refuerzan su presencia debido al constante incremento del tránsito de vehículos de gran porte provenientes de Chile, Paraguay y Brasil.

Con este conjunto de intervenciones, Vialidad Nacional reafirma su compromiso con la seguridad vial, la conectividad regional y el desarrollo económico sostenible del norte argentino, garantizando una infraestructura vital para el comercio y la integración internacional.