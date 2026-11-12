Javier Milei compartió una frase que alimentó las especulaciones sobre su relación con Patricia Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán". El Presidente no identificó al destinatario, pero el mensaje apareció en medio de las diferencias entre la jefa del bloque oficialista del Senado y el sector que responde a Karina Milei. La interpretación de una advertencia hacia la exministra circuló en fuentes del Ejecutivo citadas por la prensa, sin confirmación pública del mandatario.

El trasfondo combina desacuerdos sobre decisiones de gobierno, disputas por la conducción parlamentaria y el posicionamiento electoral hacia 2027. Bullrich conserva la presidencia de la bancada, mientras la secretaria general de la Presidencia y Martín Menem dieron mayor visibilidad a la senadora neuquina Nadia Márquez, mencionada como una eventual alternativa para ese puesto. No se anunció ningún reemplazo.

La tensión contrasta con el respaldo que acompañó el desembarco de Bullrich en el Senado. En noviembre de 2025, cuando anunció que conduciría el bloque desde diciembre, agradeció expresamente a Javier y Karina Milei. Su tarea era construir acuerdos para aprobar el Presupuesto y las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Diferencias acumuladas

Los límites de esa negociación quedaron expuestos desde el tratamiento del Presupuesto 2026. En diciembre del año pasado, Bullrich y Menem dieron por agotadas las gestiones para reincorporar disposiciones vinculadas con discapacidad y financiamiento universitario que el Ejecutivo pretendía recuperar. Según se publicó en diferentes medios, la senadora transmitió a Karina Milei que no existían votos para modificar el texto aprobado en Diputados.

Durante este año, el caso Manuel Adorni profundizó las diferencias. Bullrich reclamó que presentara su declaración patrimonial y explicara sus gastos y viajes, mientras el Presidente sostenía su respaldo político. El episodio dejó a la vista una distancia sobre cómo responder a los cuestionamientos y agregó tensión al vínculo con el entorno presidencial.

En septiembre se abrió otro frente con el Presupuesto 2027. Bullrich afirmó que no había sido informada de los cambios que el Ejecutivo introdujo en materia de discapacidad, pese a integrar la mesa política y conducir el bloque del Senado. Su cuestionamiento apuntó tanto al contenido como a la falta de coordinación: "Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones", expresó en Radio Rivadavia.

La mesa política volvió a reunirse después de ese cruce y un comunicado dio por aclaradas las diferencias. Sin embargo, no precisó si se modificarían los artículos cuestionados. El encuentro permitió una recomposición transitoria, pero no cerró el desacuerdo sobre la agenda legislativa.