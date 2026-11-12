La Casa de Salta se suma a La Noche de los Museos con una propuesta cultural y turística

La Casa de Salta participará por segundo año consecutivo en la tradicional Noche de los Museos, abriendo sus puertas en una edición especial que propone descubrir la riqueza cultural y paisajística de la provincia en horario nocturno. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 19 horas, en su sede ubicada en la avenida Roque Sáenz Peña 933 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la jornada, la Delegación de Turismo recibirá a los visitantes con información especializada para planificar futuros viajes, acompañada de propuestas lúdicas, juegos interactivos, merchandising y obsequios institucionales orientados a difundir los principales atractivos turísticos del territorio salteño.

Asimismo, el público podrá recorrer "Salta el Arte", una exposición colectiva que reúne las obras de diez artistas contemporáneos y refleja la diversidad de miradas que atraviesan la escena creativa actual de la provincia. La programación artística incluirá también el cierre de la muestra "El corazón del enigma", complementado con una activación especial que contemplará pintura en vivo a cargo de Tatiana Papi y lecturas de Roma Godoy.

El evento se completará con expresiones artísticas en el espacio público, destacándose las intervenciones de danza folklórica en la vereda que serán protagonizadas por las agrupaciones Flor del Cardón y Sembrando Tradiciones, un encuentro federal y de puertas abiertas para toda la comunidad.