Tras su encuentro con el papa León XIV, la imagen del Señor del Milagro volvió a la Catedral de Salta

Salta recibió a la imagen peregrina del Señor del Milagro tras su encuentro histórico con el papa León XIV en Córdoba.

Anoche cerca de las 22, la sagrada imagen regresó a la Catedral Basílica de Salta.

La imagen había viajado a Córdoba, donde marcó un hito de alcance internacional al formar parte de las actividades oficiales junto al Santo Padre.

Antes de ingresar al templo salteño, la caravana recorrió los alrededores de la plaza junto a unos 50 servidores.

Vecinos y transeúntes se sumaron a la marcha y entonaron el Himno al Señor del Milagro.

Con su retorno al templo mayor, la imagen retoma sus habituales recorridos por barrios, parroquias e instituciones de la provincia.

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