Programa Intercosecha sector azúcar: Quienes no se empadronen no recibirán el beneficio
Hasta el lunes 16 de noviembre estará abierto el empadronamiento para trabajadores rurales temporarios del sector azucarero que quieran acceder al Intercosecha 2026-2027.
Salta Hoy
13 / 11 / 2026
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La inscripción presencial se realiza hoy y el lunes de 8 a 14, en Pedernera 273, Salta Capital, o en las dependencias municipales habilitadas.
Los interesados deben presentar fotocopias del DNI y del último recibo de sueldo.
También pueden gestionar el trámite por medio de empleadores, empresas o sindicatos, que deberán enviar la nómina según el formato oficial.
Para más información, se puede consultar el sitio de Producción de Salta o comunicarse al (387) 431-4639.