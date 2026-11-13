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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Programa Intercosecha sector azúcar: Quienes no se empadronen no recibirán el beneficio

Hasta el lunes 16 de noviembre estará abierto el empadronamiento para trabajadores rurales temporarios del sector azucarero que quieran acceder al Intercosecha 2026-2027.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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La inscripción presencial se realiza hoy y el lunes de 8 a 14, en Pedernera 273, Salta Capital, o en las dependencias municipales habilitadas. 

Los interesados deben presentar fotocopias del DNI y del último recibo de sueldo. 

También pueden gestionar el trámite por medio de empleadores, empresas o sindicatos, que deberán enviar la nómina según el formato oficial. 

Para más información, se puede consultar el sitio de Producción de Salta o comunicarse al (387) 431-4639.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

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