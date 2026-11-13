Programa Intercosecha sector azúcar: Quienes no se empadronen no recibirán el beneficio

La inscripción presencial se realiza hoy y el lunes de 8 a 14, en Pedernera 273, Salta Capital, o en las dependencias municipales habilitadas.

Los interesados deben presentar fotocopias del DNI y del último recibo de sueldo.

También pueden gestionar el trámite por medio de empleadores, empresas o sindicatos, que deberán enviar la nómina según el formato oficial.

Para más información, se puede consultar el sitio de Producción de Salta o comunicarse al (387) 431-4639.