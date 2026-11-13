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Temporal en Embarcación: Salud verifica el operativo tras los fuertes vientos

Autoridades del Ministerio de Salud viajaron esta mañana para verificar el operativo desplegado tras  el fuerte temporal con vientos de más de 100 km/hora. 

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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La ciudad norteña permanece sin servicio eléctrico por la caída de postes. Algunos sectores tienen servicio de agua potable, gracias al funcionamiento de grupos electrógenos.

“El Gobierno trajo una tanda de agua segura para los vecinos porque hoy será una jornada de intenso calor”, manifestó por Radio Salta, Dolores Montarcé, coordinadora General de Desarrollo Social, presente en el lugar afectado.

“Comenzamos a trabajar con las pérdidas materiales: entregando chapas y plásticos; si se presenta alguna situación puntual se hace otro tipo de intervención”, dijo la funcionaria. 

También realizan un relevamiento barrio por barrio para conocer la dimensión de los efectos del viento de este jueves.

Montarcé  confirmó que “la niña herida durante el temporal fue derivada al Hospital de Orán y que hoy se encuentra estable, pese a sus serias heridas“.

A su turno Ignacio Vilchez, secretario de Seguridad de Salta, manifestó que la prioridad para el sector es proteger la seguridad de los vecinos de Embarcación dado que desde anoche no tienen electricidad. 

Anticipó que se reforzó la cantidad de personal uniformado para evitar posibles hechos de delincuencia y vandalismo.

 

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