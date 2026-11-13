Cierra hoy en el Centro de Convenciones la primera edición de Argentina Space 2026

El evento de entrada libre y gratuita busca federalizar el sector conectando la tecnología satelital con industrias clave del norte como la minería, el agro y la energía.

El encuentro fue reconocido por la Federación Astronáutica Internacional (IAF).

¿Por qué Salta es la sede?

La provincia se posiciona como un punto estratégico en el hemisferio sur para la investigación astronómica y la observación del espacio.

En la Puna, Salta alberga proyectos internacionales de infraestructura como QUBIC (un interferómetro en Alto Chorrillos que estudia el origen del universo) y el radiotelescopio argentino-brasileño LLAMA.

Sus cielos limpios, la estabilidad climática y la ubicación en el corredor bioceánico la convierten en un entorno ideal para el desarrollo tecnológico.

Invitados y Proyectos Destacados

La agenda reúne a referentes internacionales, organismos nacionales como la CONAE, empresas privadas y universidades.

Participan figuras como Jesús Charles (director de vuelo del primer alunizaje comercial exitoso, Blue Ghost Mission 1), Lucas Paganini (científico argentino que lidera el Telescopio Espacial Roman de la NASA) y Roberto Gimenez (ingeniero argentino de infraestructura en SpaceX).

Se presenta el equipo responsable de ATENEA, el microsatélite argentino seleccionado para formar parte de la misión tripulada Artemis II de la NASA.

Se incluyen charlas sobre marcos jurídicos en el espacio y adaptación fisiológica humana a condiciones extremas.

Actividades y Competencias

Además de los paneles y rondas de inversión, el evento fomenta la participación de estudiantes y emprendedores.

Desafío Rover. Competencia donde equipos universitarios ponen a prueba robots de exploración diseñados para terrenos extremos.

Hackathon y NextGen Space. Espacios de resolución de problemas tecnológicos y presentaciones (pitches) donde jóvenes emprendedores exponen sus proyectos ante inversores.