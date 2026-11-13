Homicidio en El Jardín: Un muerto y un detenido tras una fuerte discusión

El trágico episodio ocurrió hoy a la madrugada, entre las 03:00 y las 04:00, en el paraje El Espinal cercano a la localidad de El Jardín.

Según los primeros datos aportados por una persona testigo del hecho, la víctima habría atacado primero al otro involucrado causándole una lesión en la mano.

Sin embargo, la situación escaló y el agresor, un hombre de 40 años, le provocó la muerte con un arma blanca.

Tras la alerta a la policía, el presunto atacante fue detenido en el lugar de los hechos.

La justicia ahora investigará el avance de la causa para esclarecer los detalles y determinar si se trató de legítima defensa o un exceso de la misma.