B° Castañares: Demoraron al hombre con problemas mentales que atacó a un niño 

Un hombre de 31 años se encuentra demorado a disposición de la justicia tras ser acusado de atacar por la espalda a un niño de 12 años en el barrio Castañares.

La agresión, ocurrida en horario vespertino, motivó que la madre del menor junto al pequeño se trasladaran al Hospital Materno Infantil, donde se le tomó declaración formal.

Ante la necesidad de formalizar la denuncia por tratarse de un delito de instancia privada, la progenitora confirmó que realizaría el trámite de manera virtual.

La justicia evalúa la situación procesal del sospechoso, quien según indicaron familiares, padece problemas de salud mental (esquizofrenia) y cuenta con medicación permanente.

Las autoridades judiciales analizan los pasos a seguir para determinar si se ordena su detención formal o su derivación al Hospital Ragone debido a su condición médica.

El sujeto permanece demorado y a disposición de la justicia mientras se evalúan las medidas correspondientes al caso.