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Colapso de pozo en Misión La Paz: 2.000 pobladores sin agua potable y clases suspendidas

Las temperaturas en esa región del departamento Rivadavia llegan hasta los 46 grados. La comunidad originaria y unas 14 localidades de sus alrededores atraviesan una situación crítica.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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Hugo González, vocero de la comunidad, dialogó con Radio Salta y detalló la gravedad del panorama: "Ya desde el lunes empezamos a tener problemas con el pozo del agua y tuvimos 45 y 46 grados ayer. Ayer no se aguantó más".

Indicó que el problema era un inconveniente anunciado.

Según indicó González, el pozo había comenzado a arrojar arena desde agosto del año pasado y su funcionamiento se interrumpió por completo en noviembre, momento en el cual se realizaron gestiones y se enviaron expedientes a distintos organismos provinciales —incluyendo al gobernador, 

Comentó que el pozo tiene una antigüedad de más de 2 décadas.

“Yo les dije que sean sinceros con nosotros: si van a hacer el pozo de agua o no. Yo quiero saber, así nosotros podemos comunicar a mi gente”, reclamó el vocero.

Mencionó que la crisis hídrica obligó además a las instituciones educativas de la zona —que albergan a cerca de 400 chicos alumnos en el nivel primario y 300 en el secundario— a suspender las clases de manera preventiva.

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