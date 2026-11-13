Colapso de pozo en Misión La Paz: 2.000 pobladores sin agua potable y clases suspendidas
Las temperaturas en esa región del departamento Rivadavia llegan hasta los 46 grados. La comunidad originaria y unas 14 localidades de sus alrededores atraviesan una situación crítica.
Salta Hoy
13 / 11 / 2026
Hugo González, vocero de la comunidad, dialogó con Radio Salta y detalló la gravedad del panorama: "Ya desde el lunes empezamos a tener problemas con el pozo del agua y tuvimos 45 y 46 grados ayer. Ayer no se aguantó más".
Indicó que el problema era un inconveniente anunciado.
Según indicó González, el pozo había comenzado a arrojar arena desde agosto del año pasado y su funcionamiento se interrumpió por completo en noviembre, momento en el cual se realizaron gestiones y se enviaron expedientes a distintos organismos provinciales —incluyendo al gobernador,
Comentó que el pozo tiene una antigüedad de más de 2 décadas.
“Yo les dije que sean sinceros con nosotros: si van a hacer el pozo de agua o no. Yo quiero saber, así nosotros podemos comunicar a mi gente”, reclamó el vocero.
Mencionó que la crisis hídrica obligó además a las instituciones educativas de la zona —que albergan a cerca de 400 chicos alumnos en el nivel primario y 300 en el secundario— a suspender las clases de manera preventiva.