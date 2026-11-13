Otra vez alerta amarilla por tormentas fuertes en los Valles y la Puna salteña

La zona de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

También abarca la pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria. Y la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, y Molinos.

El organismo detalló que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados.