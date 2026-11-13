La policía recuperó 64 celulares robados

Una estudiante secundaria -que también recuperó su aparato gracias al accionar de los uniformados-, comentó cómo le robaron el teléfono en abril pasado a la salida del colegio.

Oscar Chocobar, director de Investigaciones de la Policía de Salta, comentó cómo se trabaja para dar con la ubicación de los celulares sustraídos.

Las autoridades recomiendan realizar la denuncia inmediatamente de ocurrido el robo o el hurto del aparato.



