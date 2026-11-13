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La policía recuperó 64 celulares robados

“Yo no me esperaba esto, pero se lo agradezco mucho a la policía”, dijo una de las personas que sufrió el robo y hoy volvió a encontrarse con el dispositivo sustraído.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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Una estudiante secundaria -que también recuperó su aparato gracias al accionar de los uniformados-, comentó cómo le robaron el teléfono en abril pasado a la salida del colegio.

Oscar Chocobar, director de Investigaciones de la Policía de Salta, comentó cómo se trabaja para dar con la ubicación de los celulares sustraídos.

Las autoridades recomiendan realizar la denuncia inmediatamente de ocurrido el robo o el hurto del aparato.

 


 

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