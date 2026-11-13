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Articulación sanitaria regional en el norte por el temporal en Embarcación

El ministro de Salud, Federico Mangione, agradeció a todo el personal de los centros de salud y hospitales que trabajaron anoche. “En una hora atendieron a 150 personas”, expresó.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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Un tornado afectó a diversas localidades del norte provincial, siendo Embarcación la zona que sufrió los mayores daños materiales y físicos.

El sistema sanitario respondió de manera inmediata ante la contingencia, atendiendo a 150 pacientes en una hora y media.

El operativo contó con la colaboración de 11 médicos, además de una gran cantidad de enfermeros y auxiliares de la salud.   

La respuesta médica se unió de forma coordinada entre Pichanal, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen y Orán, disponiendo de más de diez ambulancias.   

Se estimó que alrededor de 250 personas resultaron afectadas por el temporal en los distintos municipios.

Debido al temor de que oportunistas aprovecharan la situación para cometer robos, varios vecinos decidieron dejar sus hogares temporalmente.  

El ministro de Salud, Federico Mangione, agradeció a todo el personal de los centros de salud y hospitales que trabajaron anoche. “En una hora atendieron a 150 personas”, expresó 

Agregó que la nena de 2 años sufrió la caída de un ladrillo que le provocó hundimiento de cráneo.

Por otro lado mencionó desconocer el caso del pozo de agua colapsado en Misión La Paz que provocó protestas y la suspensión de las clases en la zona. 

Aunque luego fue anoticiado en vivo sobre la novedad de que la empresa Aguas de Salta se encontraba trabajando en el pozo.

 

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