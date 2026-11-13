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Hallan a una mujer en avanzado estado de descomposición en su casa de la zona oeste

El persistente ladrido de un perro alertó a los vecinos y permitió descubrir el cuerpo de su dueña.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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La mujer, que residía sola, fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición en el interior de su vivienda ubicada en calle Junín 75, en la zona oeste de la capital salteña.

El hallazgo se originó tras la denuncia al 911 de un vecino, quien alertó a las autoridades al notar la ausencia de la mujer durante varios días y escuchar los constantes ladridos de su perro. 

Ante la falta de respuestas, la policía ingresó al domicilio con autorización judicial, ya que la puerta se encontraba cerrada desde el interior.

Tras forzar el acceso, los efectivos policiales y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales revisaron la vivienda y encontraron el cuerpo en el sector del baño.

En el interior también se encontraba la mascota de la víctima, la cual llevaba varios días ladrando debido a la situación.

La zona fue acordonada para realizar las pericias correspondientes antes del traslado del cuerpo a la morgue para la correspondiente autopsia.

 

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