Más de 350 picaduras de alacranes fueron notificadas en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 43, comprendida entre el 25 y el 31 de octubre.

Enfermedades zoonóticas

Se han notificado 13 casos de picadura de alacrán, en la última SE; de ellos 12 en el departamento Capital y 1 en Rosario de la Frontera. El acumulado en lo que va del año es de 354 casos.

El 84,2% de las notificaciones se registró en el departamento Capital, es decir 298 casos. También hubo 26 en Anta, 19 en San Martín, 3 en Orán, 2 en Rosario de la Frontera, 1 en Cerrillos y 5 fueron a personas con residencia en otras provincias.

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población adoptar medidas para evitar la presencia de alacranes en las viviendas y sus alrededores y prevenir picaduras, ya que el veneno es una toxina que actúa sobre el sistema nervioso y requiere medicación específica.

En Salta, el alacrán más común es de color castaño claro, con tres bandas marrones a lo largo del lomo. Sus patas son de color uniforme, sin manchas. Tiene pinzas finas y largas y mide entre 4 y 6,5 centímetros. Posee una prolongación articulada que termina en un aguijón y una púa, con lo que inyecta el veneno.

Esta especie se alimenta de otros insectos, sobre todo cucarachas y arañas, por lo que suele ingresar a las casas buscando comida. Es de hábitos nocturnos y suele ocultarse en lugares oscuros, entre maderas, escombros, ladrillos, cámaras subterráneas, depósitos, desagües.

En caso de ser picado por un alacrán:

• Aplicar frío en el lugar de la picadura, para retardar la absorción del veneno.

• Concurrir inmediatamente al puesto sanitario, centro de salud u hospital más próximo.

• Es conveniente capturar al alacrán, vivo o muerto, y llevarlo al centro sanitario para que se identifique su especie.

En caso de matarlo, evitar destrozarlo, para facilitar su identificación.

• Se recomienda recurrir al médico con urgencia para determinar la gravedad del envenenamiento y aplicar el antídoto correspondiente. Las personas residentes en la ciudad de Salta, deben dirigirse a la guardia del hospital Señor del Milagro. Quienes vivan en el interior, concurrir de inmediato al hospital de la zona.

También, se registraron las siguientes patologías zoonóticas:

• No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 21 casos

• Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 62 casos

• Se han notificado 9 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 6 en el departamento Capital y 3 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 822 casos.

• No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 3 casos

• No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 40 casos

• Se notificaron dos nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 32 casos

• No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 23 casos

• No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

• No hubo casos de psitacosis.

• No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.

Actualmente hay 124 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 94 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 28 están en estudio. Además, son 2 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 43 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia, en el departamento Orán con nexo epidemiológico en Bolivia. En esa SE hubo 9 sospechosos, 1 en el departamento Metán y 8 en Orán.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 43. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 23 fueron descartados.

Intoxicación por monóxido de carbono

En la última SE no hubo nuevos casos en la provincia. El acumulado es de 77, pertenecientes a los departamentos Capital (66), Cerrillos (4), La Candelaria (3), General Güemes (2), Rivadavia (1) y Rosario de Lerma (1).

Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años con el 21,9% y adolescentes con el 20,5%.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

• No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 22 casos.

• Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 8 casos.

• No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

• No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 12 casos

• No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

• Salmonelosis: Se han notificado dos nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 31.

• Botulismo: No se registraron casos.

• Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

• Síndrome Urémico Hemolítico: Se registró un nuevo caso. Acumulado: 3 casos.

• Diarrea aguda: se registraron 864 casos en la SE 43. El acumulado de casos es de 45.953

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

• Enfermedades Tipo Influenza: 502 casos – Acumulado: 27.381

• Bronquiolitis en menores de 2 años: 94 casos – Acumulado: 6575

• Neumonía: 120 casos – Acumulado: 7335

• COVID-19: Hubo 1 nuevo caso - Acumulado: 24

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 59 pacientes hospitalizados, de los cuales tres requirieron internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.