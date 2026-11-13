Rematarán más de 700 vehículos, entre autos y motos

La Municipalidad de Salta realizará un importante remate de vehículos que se encuentran fuera de uso, en el marco del convenio celebrado con el Colegio de Martilleros Públicos y Corredores de Comercio de Salta. Será los días 18 y 19 de noviembre, en el Teatro Municipal ubicado en Paraguay 1240.

En esta oportunidad, se prevé poner a disposición aproximadamente 60 automóviles y 660 motocicletas, distribuidos en distintos lotes.

Los rodados se rematarán sin base, al contado y al mejor postor, en el estado en que se encuentran. Es importante destacar que se trata de vehículos no aptos para circular y que no contarán con documentación para su inscripción o reinscripción registral.

Exhibición previa de los vehículos

Para que los interesados puedan conocer y verificar las condiciones de los bienes antes de participar de la subasta, se habilitará una instancia de exhibición los días 14, 16 y 17 de noviembre, de 9 a 17.

Los vehículos estarán disponibles para su revisión en avenida Artigas s/n, al lado de la Planta Hormigonera.

Días y horarios del remate

– Miércoles 18 de noviembre: de 12 a 20 horas

– Jueves 19 de noviembre: de 10 a 14 horas

Condiciones de participación

La compra deberá abonarse en el acto del remate, en efectivo, por el precio final de venta, más el sellado de Rentas del 2,5%.

Asimismo, los compradores deberán abonar los honorarios del martillero, equivalentes al 10% del valor total de venta de cada lote. Este importe no forma parte del precio de adjudicación.

Una vez concretada la compra, los adjudicatarios tendrán un plazo de diez días hábiles posteriores a la subasta para retirar los bienes. Los gastos de retiro y traslado estarán exclusivamente a cargo del comprador.