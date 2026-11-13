Docentes bilingües elaboraron podcasts pedagógicos para los niveles Inicial y Primario

Docentes bilingües y referentes educativos de los departamentos General San Martín y Rivadavia participaron del curso “Tayhi pakas. Herramientas interculturales para la producción de podcasts documentales y narrativos bilingües (wichí/chorote-castellano)”. La propuesta permitió trabajar con herramientas donde elaboraron materiales en formato de audio, en las lenguas indígenas y el castellano.

El trayecto se desarrolló mediante una modalidad semipresencial, con encuentros en las Escuelas de Educación Primaria Nº 4505 de Santa Victoria Este, la 4528 de Misión Chaqueña y 4128 de Misión La Paz. Durante la formación, los docentes realizaron producciones orales según el entorno chaqueño.

La iniciativa busca fortalecer las prácticas educativas desde el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, particularmente en las aulas bilingües de los niveles Inicial y Primario de los territorios donde se hablan lenguas indígenas. Asimismo, se enmarca en la política educativa provincial orientada al reconocimiento, la preservación y la puesta en valor de las culturas y lenguas de los pueblos indígenas.

La propuesta da continuidad al trabajo articulado con el Grupo Kalay'i, que se desarrolla desde 2023 a través de distintas experiencias formativas. Entre ellas se encuentra “N'alahutwek, awetwena: intercambios de lectura y escritura en lengua materna”, implementada en las comunidades de Kates/La Estrella, La Puntana, Alto de la Sierra y Misión La Paz, en el municipio de Santa Victoria Este. Durante 2024 se llevaron adelante las propuestas “Sakeyis tiwojwe inpeluya”, destinada a docentes bilingües del norte provincial, y “Lhachumyajay peyakas”, desarrollada en la Escuela de Educación Técnica Nº 3137 de la ciudad de Salta.

En 2025, también se produjo el podcast “Kates: El podcast de la Comunidad La Estrella”, en articulación con la iniciativa urbana “Vos(z) en la Escuela” de la institución mencionada. Estas experiencias permitieron incorporar y validar el uso de lenguajes multimodales, como la historieta y el audio, como recursos pedagógicos para favorecer la articulación entre lenguas y fortalecer la comunicación intercultural en el ámbito escolar.

El trayecto formativo corresponde a la séptima etapa del Programa de Actualización “La Interculturalidad como Eje de la Formación Docente”, que lleva adelante la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, en articulación con las Direcciones Generales de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación y Cultura, el Grupo Kalay'i y el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN) de la Universidad Nacional de Salta.

La formación fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Provincia, mediante Resolución Nº 444/26, y de Interés por la Cámara de Senadores, según Resolución Nº 214/26. Además, cuenta con la aprobación y el aval académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, mediante Resolución Nº 1056/26.