Detuvieron al hombre acusado de atacar a un niño de 12 años en Castañares

El hombre señalado como sospechoso de haber atacado a un niño de 12 años en la zona norte de la ciudad de Salta quedó detenido y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía también solicitó que se realice una junta médica, debido a que el acusado padecería esquizofrenia.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 12 de noviembre, pasadas las 19, en inmediaciones del Club Sanidad, entre los barrios Castañares y Parque Belgrano. El niño bajaba de un colectivo del corredor 6A cuando habría sido agredido con un elemento cortante.

Según la información conocida, el menor se dirigía a entrenar y habría sido atacado sin mediar palabra por un hombre que viajaba en la misma unidad. La agresión le provocó una herida en la zona lumbar.

Tras el ataque, el sospechoso habría escapado del lugar. El niño fue asistido por personal del SAMEC y trasladado al hospital Materno Infantil, donde permanece acompañado por su madre. De acuerdo con la información inicial, la lesión no revestiría gravedad.

El sospechoso quedó detenido

El caso quedó en manos del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, quien dispuso distintas medidas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Entre ellas, se concretó la detención de un hombre mayor de edad señalado como sospechoso y se secuestraron prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación. En tanto, la madre del niño radicará la denuncia formal por lo ocurrido.

Los familiares del agresor lo entregaron a la Policía

Horas después del episodio, los familiares del atacante se presentaron en una dependencia policial para entregarlo y poner a disposición toda la documentación relacionada con su estado de salud.

Según informaron, el hombre padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento farmacológico. La familia presentó informes médicos para acreditar su diagnóstico. De acuerdo a lo que se conoció quedó detenido.