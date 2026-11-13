Seguridad restituyó 64 celulares a sus dueños tras una amplia investigación
El Ministro de Seguridad destacó la labor de los investigadores que permitió recuperar a la fecha más de 600 dispositivos robados. Se trata de la sexta entrega del año.
Salta Hoy
13 / 11 / 2026
El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó en Jefatura de Policía el acto de entrega de 64 celulares recuperados por la Policía de Salta, en el marco del proyecto institucional “Celulares a sus dueños”. Estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, junto al jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos.
La iniciativa, implementada en 2025 por la Dirección General de Investigaciones, tiene como objetivo recuperar y restituir teléfonos celulares denunciados como sustraídos a sus legítimos propietarios, mediante tareas investigativas y el trabajo coordinado con las fiscalías penales.
En lo que va del año, se recuperaron 615 dispositivos en toda la provincia. El trabajo se desarrolla a través de las distintas áreas operativas de Investigaciones y también se extendió a otras jurisdicciones provinciales. Es la sexta entrega de celulares en el año, en la que se realizaron 3 en esta capital y 3 en el interior.
Desde la Policía se recuerda a la comunidad la importancia de radicar la denuncia ante la sustracción o robo de un teléfono celular, aportando todos los datos posibles del dispositivo, especialmente el número de IMEI, ya que esta información resulta fundamental para orientar las investigaciones y facilitar su posterior recuperación y restitución.
Asimismo, se recomienda evitar la compra de celulares de procedencia dudosa, tanto en plataformas digitales como en la vía pública.
También estuvieron presentes el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar; el jefe del Departamento de Investigaciones, Diego Yapo, y el jefe de la División Investigaciones Centro Oeste, Mateo Yurato.