La Casa de Salta lleva la tradición de los Valles Calchaquíes a la Avenida 9 de Julio

En el marco de la 13.ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, la Casa de Salta invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de integración federal y difusión cultural el jueves 19 de noviembre, a partir de las 19 horas, en su sede de la avenida Roque Sáenz Peña 933 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta edición tendrá como eje central la presencia del Mercado Artesanal junto a la Casa de la Magia de Seclantás, acercando al público productos regionales y piezas auténticas elaboradas en el corazón de los Valles Calchaquíes.

Este encuentro federal es organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), con el acompañamiento del Senado de la Nación y el financiamiento integral del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Como gran atractivo de la velada, la celebración se extenderá al espacio público mediante un corte sobre la Avenida 9 de Julio que contará con una pantalla gigante. Allí, los músicos salteños tendrán una participación destacada, llevando los sonidos de la provincia al centro de la ciudad con las presentaciones en vivo de Pitín Salazar, Guitarreros, Los de Salta y el espectáculo Raíz Viva, integrado por Jorge Luis Carabajal, Los Díaz Pasan Volando, Carla Nieto y Miguel Ángel Toro.

Asimismo, el segmento de danzas tradicionales estará protagonizado por las intervenciones de Sembrando Tradiciones, la Agrupación Gaucha y Cultural Gral. Güemes Flor del Cardón y el Ballet Folklórico Nuestras Raíces.

La Delegación de Turismo contará con un espacio destacado para brindar asesoramiento especializado sobre los principales destinos de la provincia, sumar juegos interactivos, merchandising y regalos para los visitantes, y dar a conocer los detalles para acceder al programa Pre Salta. Esta iniciativa provincial busca incentivar la demanda turística y fortalecer la economía local.

Dentro de la diagramación general que distribuye a las representaciones provinciales en tres recorridos, la Casa de Salta forma parte del Circuito 2 junto a Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones y San Juan, permitiendo descubrir la diversidad cultural del país en una misma jornada.

La actividad se lleva adelante mediante la articulación del Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de Salta y la Casa de Salta a través de su Delegación en Buenos Aires, reafirmando el rol de la institución como un punto de encuentro y promoción permanente con entrada libre y gratuita para todo el público.