EEUU suspendió los despegues por una falla en el control aéreo: hay 7 mil vuelos afectados

Estados Unidos dispuso este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de los despegues debido a una falla en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo. La medida, considerada extraordinaria por las autoridades, provocó demoras y cancelaciones en miles de vuelos y generó complicaciones en los aeropuertos de todo el país.

La orden fue emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que dispuso mantener en tierra a todas las aeronaves pendientes de despegue hasta nuevo aviso. La decisión se adoptó por razones de seguridad, después de detectarse problemas en las comunicaciones de los centros encargados de coordinar el tránsito aéreo.

Según informó la agencia Reuters, casi 7.000 vuelos registraban demoras o cancelaciones, de acuerdo con los datos de la plataforma de seguimiento FlightAware. La cifra es preliminar y puede aumentar a medida que se prolongue la interrupción.

Qué pasó en Estados Unidos y por qué suspendieron los vuelos

La emergencia comenzó con problemas en las comunicaciones del control aéreo que afectaron a los 22 centros regionales que supervisan los movimientos de las aeronaves entre distintas zonas de Estados Unidos.

Estos centros cumplen una función esencial para mantener la separación entre los aviones y coordinar sus trayectorias durante el vuelo.

Ante las dificultades para garantizar una comunicación confiable, la FAA decidió detener temporalmente los despegues en todo el territorio estadounidense.

La disposición fue comunicada como una medida adoptada ante circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que técnicos de la FAA trabajan para determinar el origen de la falla y restablecer el funcionamiento del sistema.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál fue la causa técnica específica del desperfecto ni establecieron un horario confirmado para la normalización de las operaciones.

Qué ocurre con los aviones que ya estaban volando

La suspensión nacional no implica que todos los aviones hayan tenido que aterrizar de emergencia ni que el espacio aéreo estadounidense haya sido cerrado completamente.

La orden afecta principalmente a las aeronaves que permanecen en tierra y estaban previstas para despegar.

Los vuelos que ya se encontraban en el aire pueden continuar sus operaciones y aterrizar bajo la coordinación de los servicios de control aéreo.

En tanto, la FAA indicó que los vuelos internacionales que ingresen a Estados Unidos serán evaluados individualmente, según las condiciones operativas y de seguridad.

La medida genera dificultades para las aerolíneas, ya que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros pueden quedar fuera de sus itinerarios habituales.

Incluso una vez que se autoricen nuevamente los despegues, la normalización de los servicios podría requerir tiempo por la acumulación de operaciones demoradas.

Miles de vuelos afectados y aeropuertos con demoras

La magnitud de la suspensión es excepcional porque alcanza simultáneamente a los despegues de los aeropuertos estadounidenses.

Reuters informó que la plataforma FlightAware contabilizaba cerca de 7.000 vuelos demorados o cancelados durante la interrupción.

Los inconvenientes afectan tanto a pasajeros que deben realizar viajes dentro del país como a quienes tienen conexiones con otros destinos internacionales.

Por el momento, no existe un balance definitivo sobre la cantidad de vuelos que deberán ser reprogramados o cancelados.

¿La falla fue provocada por un ciberataque?

Una de las principales incógnitas es el origen del problema que afectó las comunicaciones del control aéreo.

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que se haya tratado de un ciberataque, un sabotaje o una acción deliberada.

Las autoridades estadounidenses informaron que se está investigando el desperfecto, pero todavía no difundieron conclusiones sobre sus causas.

Por ese motivo, la falla debe ser considerada un problema técnico bajo investigación hasta que la FAA comunique información adicional.

El antecedente de 2023, cuando Estados Unidos también paralizó los despegues

La decisión recuerda la interrupción nacional del 11 de enero de 2023, cuando una falla en el sistema que transmite avisos de seguridad a los pilotos obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos en Estados Unidos.

Aquel episodio también generó miles de demoras y cancelaciones.

Otro antecedente histórico fue la paralización del tráfico aéreo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque las circunstancias de aquella emergencia fueron completamente diferentes.

La suspensión de este viernes vuelve a poner el foco en la importancia de los sistemas de comunicación utilizados para garantizar la seguridad del transporte aéreo.

Cuándo volverán a despegar los aviones en Estados Unidos

La FAA ordenó mantener suspendidos los despegues hasta nuevo aviso y señaló que la medida responde a razones de seguridad.

Las autoridades continúan investigando el problema para determinar cuándo podrán restablecerse las operaciones de manera segura.

Mientras no exista una comunicación oficial que confirme el levantamiento de la restricción, los pasajeros deben consultar directamente a las aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

La interrupción representa una de las mayores alteraciones del tráfico aéreo estadounidense de los últimos años y mantiene en alerta a aeropuertos, compañías y viajeros.