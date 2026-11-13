 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

En Embarcación el servicio de agua potable ya se regularizó al 90%

Tras el temporal, Aguas del Norte desplegó equipos y recursos para sostener el abastecimiento y avanzar con la recuperación del servicio en la localidad.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

A esta hora, se estima que el 90% de la población de Embarcación ya cuenta con el servicio de agua potable normalizado. Para alcanzar esta mejora, los equipos de la empresa realizaron maniobras en los pozos y en distintos sectores de la red.

El operativo incluyó la puesta en funcionamiento de grupos electrógenos, movimientos de válvulas y asistencia con camiones cisterna en las zonas afectadas por los daños en el tendido eléctrico. También se monitoreó el abastecimiento al hospital local.

Aguas del Norte continúa trabajando para avanzar con la normalización del servicio en los sectores que aún presentan dificultades, mientras se mantiene la asistencia alternativa para las familias.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO