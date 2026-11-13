En Embarcación el servicio de agua potable ya se regularizó al 90%

A esta hora, se estima que el 90% de la población de Embarcación ya cuenta con el servicio de agua potable normalizado. Para alcanzar esta mejora, los equipos de la empresa realizaron maniobras en los pozos y en distintos sectores de la red.

El operativo incluyó la puesta en funcionamiento de grupos electrógenos, movimientos de válvulas y asistencia con camiones cisterna en las zonas afectadas por los daños en el tendido eléctrico. También se monitoreó el abastecimiento al hospital local.

Aguas del Norte continúa trabajando para avanzar con la normalización del servicio en los sectores que aún presentan dificultades, mientras se mantiene la asistencia alternativa para las familias.