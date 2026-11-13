Empleo: se perdieron 7.573 puestos en agosto

El empleo registrado en el sector privado cayó 0,1% en agosto y se tradujo en la pérdida de 7.573 puestos de trabajo formales en todo el país respecto del mes anterior. Con esta retracción, el total de asalariados formales del segmento privado se ubicó en 6.098.200 personas, el volumen más bajo de los últimos 53 meses, y acumula una pérdida de 274.339 empleos frente al nivel de noviembre de 2023.

El desempeño por sectores fue marcadamente negativo en las principales ramas de producción y servicios. Las mayores pérdidas absolutas y relativas del mes se concentraron en Comercio (-0,3% y -3.486 empleos), Industria Manufacturera (-0,3% y -3.346 empleos) y Transporte (-0,3% y -1.372 empleos). En contraste, solo cinco rubros mostraron leves incrementos, liderados por Pesca (2,4%), Minería (0,5%), Otros Servicios (0,2%), Salud (0,2%) y Construcción (0,1%).

El informe detalla que "los sectores con mejoras lograron crear 2.394 empleos en el mes pero los sectores con bajas perdieron 9.975 empleos", y agrega que "solo el comercio y la industria, de manera individual, perdieron más empleo que todos los crearon en el total de sectores con mejoras".

En el mapa geográfico predominaron otra vez los resultados negativos, con 14 jurisdicciones en terreno descendente. Las caídas mensuales más marcadas se registraron en La Rioja (-2,2%), Catamarca (-0,9%) y Tierra del Fuego (-0,8%), mientras que en valores absolutos Buenos Aires lideró las pérdidas con 4.223 puestos menos en un solo mes. En sentido opuesto, apenas ocho provincias presentaron alzas, encabezadas por Neuquén (+0,6% y +862 empleos) y Tucumán (+0,4% y +649 empleos).

En la comparación interanual, el empleo privado formal muestra una baja del 2,1% respecto a agosto de 2025, lo que supone la destrucción de 132.008 puestos en doce meses. En esa medición, Neuquén fue la provincia que más empleo creó (+9.057), mientras que Buenos Aires fue la que más perdió (-60.579).