Explosión de un caño de gas en Lanús: hay 21 heridos, seis con quemaduras graves

Una fuerte explosión de gas sacudió este viernes por la mañana el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas con quemaduras graves. El incidente ocurrió durante trabajos sobre una cañería de distribución de MetroGAS y provocó un incendio de grandes dimensiones que obligó a evacuar varias cuadras.

Según la información publicada por Infobae, el hecho se registró alrededor de las 9.44 en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. Una máquina que realizaba tareas de reparación dañó una cañería de gas, lo que desencadenó la explosión.

Las llamas alcanzaron varios locales comerciales ubicados en las inmediaciones de Beltrán e Hipólito Yrigoyen. La magnitud del incendio motivó el despliegue de bomberos voluntarios de municipios vecinos, además de personal de Defensa Civil y equipos sanitarios.

El episodio ocurrió en una zona comercial muy transitada, a media cuadra de una sucursal del Banco Nación. La explosión generó momentos de desesperación entre comerciantes, vecinos y personas que circulaban por el lugar.

Seis personas con quemaduras graves y traslados de urgencia

De acuerdo con el balance difundido por fuentes oficiales a Infobae, 21 personas resultaron heridas y seis presentaban quemaduras graves.

Los pacientes de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Evita. Los demás recibieron atención en el Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y en la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero.

Mientras los servicios de emergencia asistían a los heridos, los bomberos continuaban trabajando para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otras construcciones.

Evacuaron una escuela, un geriátrico y comercios cercanos

Ante el riesgo generado por la pérdida de gas y el incendio, Defensa Civil dispuso un operativo de evacuación en las inmediaciones del lugar.

La medida alcanzó a viviendas, locales comerciales, un geriátrico y una escuela. Según los testimonios recogidos, los equipos de emergencia establecieron un perímetro preventivo de aproximadamente 200 metros alrededor del sector afectado.

El operativo también obligó a restringir la circulación vehicular y peatonal, mientras los bomberos y el personal especializado intervenían en la zona.

“Fue una explosión como si fuera un misil”: el relato de los vecinos

Los testimonios de quienes presenciaron el estallido reflejan la magnitud del episodio.

Walter, comerciante de la zona, contó que la explosión provocó graves daños en un almacén ubicado en una esquina y afectó también a un edificio cercano.

"Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación", relató.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el estruendo como un trueno de gran intensidad. "Estoy temblando, fue horrible", expresó.

Por su parte, Andrés aseguró haber escuchado tres explosiones y advirtió que había un fuerte olor a gas en el sector.

Otro vecino, identificado como Carlos, relató que salió a la calle después de escuchar el ruido y se encontró con una escena de destrucción. Según explicó, el operativo de Defensa Civil impedía acercarse al lugar.

Investigan cómo se produjo la explosión

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 descentralizada, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y determinar si existieron responsabilidades.

De acuerdo con la información difundida por MetroGAS, el incidente ocurrió cuando una máquina dañó accidentalmente una tubería de la red de distribución durante trabajos de renovación.

El balance de 20 heridos, cinco de ellos graves, fue informado por distintos medios durante las primeras horas posteriores a la explosión.

El episodio generó un importante operativo sanitario y de seguridad en una de las zonas comerciales de Remedios de Escalada. La investigación judicial buscará esclarecer lo sucedido.

Dos directivos de MetroGAS detenidos

Claudio Arale,director general de Defensa Civil de Lanús, explicó que "la fiscal ordenó la detención de los dos miembros del personal jerárquico de MetroGAS que estaban en el lugar".

Además, el director general comentó cuales fueron los protocolos que no se cumplieron al darse la fuga de gas en el lugar.

"Ante un escape de gas en la vía pública, lo primero que hay que hacer es activar el sistema local de emergencia para disipar esa fuga de gas con líneas de agua", detalló.

Y agregó: "La empresa MetroGAS decidió contener y mantener la situación en reserva. Cuando llegó el personal de seguridad les transmitieron que la situación estaba controlada".