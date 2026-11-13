Elecciones provinciales de 2027: Salta irá a las urnas el 16 de mayo

Las elecciones provinciales de 2027 se llevarán a cabo el domingo 16 de mayo, según precisaron fuentes oficiales a El Tribuno. El decreto de convocatoria se publicaría en el Boletín Oficial del próximo lunes. De acuerdo con el cronograma del llamado, el martes 16 de marzo expiraría el plazo para la presentación de frentes y el viernes 16 de abril arrancaría la campaña formal para los comicios que se realizarán con voto electrónico y sin primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En la antesala del llamado, la Corte de Justicia de Salta ratificó la constitucionalidad plena de la reforma electoral que sancionó la Legislatura en abril último y promulgo el Ejecutivo en mayo, mediante la ley 8535.

Las modificaciones incorporadas en el régimen electoral de la Provincia a través de la citada norma, conocida como Ley de Participación Democrática, fueron objetadas con tres acciones de inconstitucionalidad. Una fue articulada por Carlos Zapata (presidente de Ahora Patria y actual diputado nacional) y Lourdes Ríos Ayllón (apoderada de La Libertad Avanza) . Otra fue formulada por Alejandro Patrón Costas (presidente del Partido de la Reconquista). La tercera fue presentada por Claudio del Plá (dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda).

Los jueces de la Corte Salteña rechazaron los planteos con un fallo que referentes opositores analizan por estas horas para recurrir ante la Corte Suprema.

Con este contexto previo, el votantes salteños concurrirán a las urnas en seis meses para elegir gobernador y vicegobernador, intendentes, concejales, diputados y senadores. En el turno electoral de 2027 se renovarán 30 de las 60 bancas en la Cámara baja y 11 de las 23 en el Senado.

A través de la ley 8535, además de suprimirse las primarias, se modificó la asignación de cargos con un esquema de acumulación de sufragios entre listas de un mismo frente o espacio político que sectores de la oposición comparan con una ley de lemas. Las alianzas, frentes, partidos políticos y agrupaciones municipales podrán postular candidatos ya sea en una lista o en varias listas internas completas.

Para postular candidatos a gobernador y vice las fuerzas políticas deberán presentar listas en todas las categorías en al menos 15 departamentos. Los frentes y alianzas podrán postular hasta cuatro listas en cada una de las categorías a elegir, salvo en la de distrito provincial, en cuyo caso la lista será única. En la categoría de concejales podrán postular hasta tres listas por cada lista de intendente. Los partidos políticos que participen en forma individual podrán presentar hasta dos listas en las categorías departamentales y municipales.

Abrir todas las urnas

La reforma electoral, establecida en Salta con la ley 8535, introduce la obligatoriedad de abrir todas las urnas para un conteo manual, boleta por boleta, sobre el comprobante impreso del voto electrónico, con participación de fiscales de todas las fuerzas políticas. La norma también incorpora causales específicas de nulidad y define criterios para validar votos en blanco.

Incorpora, asimismo, modificaciones provenientes del DNU 32/26 y exige exámenes toxicológicos obligatorios para altos funcionarios y candidatos.