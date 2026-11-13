Elevan a juicio a dos expolicías por presuntas falsedades en el caso de las francesas

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocin, fue notificada de la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a exintegrantes de la Brigada de Investigaciones 1, Walter Omar Mamani, acusado como presunto autor del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real (dos hechos), y Juan de Dios Solano, acusado como presunto coautor del delito de falsedad ideológica de instrumento público, por la presunta inserción de datos falsos en instrumentos públicos confeccionados durante un allanamiento realizado en agosto de 2011.

Según la acusación fiscal, las actuaciones adquirieron especial trascendencia porque el arma cuyo supuesto hallazgo quedó documentado durante ese procedimiento fue posteriormente incorporada a la investigación por el doble homicidio de las ciudadanas francesas ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo, circunstancia que derivó en que el propietario de la vivienda allanada, Raúl Alfredo Sarmiento, fuera sometido a proceso en esa causa.

El allanamiento a éste último domicilio se originó en una investigación instada por el propio Walter Mamani por el supuesto robo de distintos elementos desde una finca, los que habrían sido recibidos y ocultados en la vivienda de Sarmiento. En ese marco, solicitó al entonces Juez de Instrucción Formal 2 la orden allanamiento, que se ejecutó el 4 de agosto de 2011 en una vivienda de San Lorenzo, con Mamani a cargo del procedimiento y Juan de Dios Solano supervisando su legalidad.

Según el acta de secuestro y el informe policial, los elementos que Mamaní indicaba como robados y ocultados en el domicilio de Sarmiento arrojó resultado negativo. No obstante, se dejó constancia del hallazgo, enterrado en el jardín, de un revólver calibre .22 con cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin percutar, arma a la que vinculó con el homicidio de las ciudadanas francesas indicando una posible compatibilidad con dos plomos encontrados en el lugar del hecho por el propio Mamaní.

Respecto a éstos dos plomos un informe presentado el 12 de agosto de 2011 por el entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo en la investigación por el homicidio de las ciudadanas francesas puso en conocimiento que el sector donde Walter Omar Mamani y otros efectivos los hallaron había sido previamente registrado de manera exhaustiva, centímetro por centímetro e incluso con un detector de metales. Esa circunstancia llamó su atención y lo llevó a advertir al juez de Instrucción sobre la posibilidad de que los elementos hubieran sido colocados posteriormente para desvirtuar la investigación.

La acusación por la presunta falsedad también se sustenta en declaraciones de Raúl Alfredo Sarmiento, quien negó que el arma hallada durante el allanamiento le perteneciera.

Afirmó que vio a un efectivo cavar un pequeño pozo junto a una higuera y a otro colocar allí un arma envuelta en un trapo.

Tanto Sarmiento como los testigos civiles del allanamiento manifestaron que ni el arma ni el trapo que la envolvía tenían rastros de tierra o de haber estado enterrado.

Se destaca que la pericia balística realizada en la causa por el doble homicidio de las ciudadanas francesas descartó correspondencia del arma secuestrada en el domicilio de Sarmiento con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas, sólo determinó compatibilidad con los proyectiles secuestrados por Mamani en la Quebrada de San Lorenzo, después de que ésta había sido exhaustivamente rastrillada con resultado negativo.

Según la acusación fiscal, Mamani tuvo una intervención central en los hechos investigados. La Fiscalía sostiene que elaboró el informe que vinculó a Sarmiento con los elementos robados, impulsó el pedido de allanamiento, estuvo a cargo del procedimiento y suscribió el acta de secuestro donde se consignó el supuesto hallazgo del arma. Además, se le atribuye un segundo hecho por la confección y firma del informe posterior al allanamiento, que volvió a describir ese hallazgo, razón por la cual fue acusado por dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real.

Respecto de Solano, la acusación señala que, en su calidad de jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Brigada de Investigaciones N.º 1, supervisó el allanamiento y validó con su firma y sello el acta que contenía los datos presuntamente falsos sobre el hallazgo del arma. Por ese motivo fue acusado como presunto coautor del delito de falsedad ideológica de instrumento público.

Para el Unidad Fiscal, la incorporación de esos datos en instrumentos públicos provocó un grave perjuicio a Raúl Alfredo Sarmiento, ya que el arma fue incorporada a la investigación por el doble homicidio de las ciudadanas francesas y motivó que fuera sometido a proceso en esa causa. Con ese sustento, y tras valorar las declaraciones testimoniales, la documentación policial, las fotografías, el croquis del lugar, la pericia balística y las restantes pruebas reunidas, presentó la acusación y requirió la apertura a juicio.