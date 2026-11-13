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Investigan la muerte violenta de una mujer en la zona macrocentro

El hallazgo del cuerpo de una mujer mayor de edad se produjo en el interior de un inmueble de calle Junín al 100, en la ciudad de Salta. Se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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La fiscal penal de la Unidad de Femicidios. María Luján Sodero Calvet, tomó intervención tras el reporte y se trasladó al lugar para coordinar las tareas investigativas, junto a personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología.

Por disposición de la Fiscal, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa y la data del fallecimiento.

Sodero Calvet señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para establecer las circunstancias en que se produjo la muerte violenta de la mujer.

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