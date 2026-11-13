Investigan la muerte violenta de una mujer en la zona macrocentro

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios. María Luján Sodero Calvet, tomó intervención tras el reporte y se trasladó al lugar para coordinar las tareas investigativas, junto a personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología.

Por disposición de la Fiscal, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa y la data del fallecimiento.

Sodero Calvet señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para establecer las circunstancias en que se produjo la muerte violenta de la mujer.