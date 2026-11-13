Embarcación: superada la emergencia, se trabajará con el proceso de reconstrucción

Luego de las tareas desplegadas por el Gobierno provincial tras el temporal que azotó a Embarcación, el presidente del Comité de Emergencia Climática, Mario Mimessi destacó que si bien continúan las tareas de asistencia a las familias con elementos de primera necesidad y se trabajó arduamente para reestablecer los servicios básicos, una vez superado el momento de emergencia se iniciará el proceso de reconstrucción en el municipio.

El Intendente Carlos Funes, junto al ministro de Desarrollo Social encabezaron una segunda reunión del Comité para coordinar las acciones y dar respuesta a las familias y sectores afectados donde continúan las visitas del personal técnico de este Ministerio para poder acercar chapas, cama, colchones, agua, alimentos y demás elementos de primera necesidad.

Operativo sanitario casa por casa

Superada la etapa de urgencia hospitalaria, los equipos de Atención Primaria de la Salud (APS), Epidemiología e Inmunizaciones iniciaron el abordaje territorial en Embarcación y parajes cercanos para prevenir enfermedades vinculadas a la falta de agua y luz, como hepatitis, salmonelosis e infecciones gastrointestinales.

La directora de APS, Adriana Magdaleno, dijo que las brigadas recorren los sectores más golpeados, entre ellos el barrio Las Moras, utilizando el padrón digitalizado y georreferenciado del área operativa.

Esta herramienta permite asistir de forma prioritaria a embarazadas, recién nacidos, pacientes dializados y personas con enfermedades crónicas.

Durante el relevamiento domiciliario, los agentes sanitarios entregan pastillas potabilizadoras para asegurar el consumo de agua y completan esquemas de vacunación en territorio y en sala de internación, reforzando la dosis antitetánica por el riesgo de heridas con chapas y escombros. Entre los casos de mayor cuidado se encuentra una niña de dos años, con hundimiento de cráneo, quien fue trasladada en avión sanitario hacia la ciudad de Salta para ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Materno Infantil.

Suministro eléctrico

Desde la empresa Edesa se informó que continúan las tareas para reestablecer el suministro electrico al 100% en la comuna, mientras que se regulariza paulatinamente en distintas zonas. Las cuadrillas trabajan sobre postes y líneas de media tensión caídas, cuya reparación resulta necesaria para avanzar de manera segura con la restitución del servicio.

En este momento se encuentra aproximadamente el 65% restablecido, mientras se continúa trabajando en barrio Virgen del Luján. Por la noche trabajos se interrumpirán por seguridad, retomando a primera hora. Las autoridades aclararon que hay zonas complejas de despeje por la gran cantidad de postes y árboles en las calles.

Accesos y liberación de calles

Se liberaron calles de accesos a 5 barrios de la ciudad, lo que permite avanzar con los relevamietnos en esas barriadas, y los equipos municipales y provinciales continuan liberando mas calles, para poder acceder a relevar el resto de los barrios afectados.

Equipos operativos de Seguridad intensifican las tareas

Se diagramó un amplio despliegue con 8 grupos para despeje de vía pública alcanzando un total de 27 barrios. Estas acciones permiten el ingreso de vehículos de emergencia y de asistencia municipales y provinciales.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, evaluó el avance de los trabajos desplegados por las distintas áreas operativas de la cartera, focalizados en la ciudad de Embarcación y sectores aledaños.

De manera puntual, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Defensa Civil, se dividieron las acciones con 8 grupos equipados con motosierras y elementos destinados al despeje de las calles y avenidas afectadas por la caída de árboles y ramas de gran porte que obstaculizaban el tránsito.

Bajo esta modalidad intensiva de trabajo se logró el despeje del 80% de las arterias en 27 barrios intervenidos hasta el momento acompañando las acciones desplegadas por las empresas prestatarias de servicios públicos en el caso de los postes de energía eléctrica y puntos de luz.

También se logró habilitar el tránsito hacia el hospital local y hacia sectores claves para restablecer la circulación vehicular de manera paulatina.

Se sumaron al trabajo preventivo grupos de rescate de General Mosconi, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Salvador Mazza y el aporte de maquinaria de municipios cercanos.

Por su parte, el director general de Seguridad, Darío Guzmán coordina el servicio de patrullaje y recorridos específicos en toda la ciudad de Embarcación y aledaños, garantizando la presencia de efectivos en sectores complejos y contribuyendo a recuperar el orden en las zonas afectadas

Trabajan diferentes Unidades Especiales como Seguridad Vial, Infantería, Bomberos, entre otras.

Además, se sumaron los aspirantes de 2° año de la Dirección Escuela de Suboficiales "Comisario General Licenciado Emilio Tomás Albornoz", con asiento en Embarcación ,quienes realizaron tareas específicas de despejes y la primera asistencia en espacios verdes, sectores comerciales, barrios y puntos de mayor afectación por el temporal. Para finalizar, remarcaron la labor de los operadores del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la derivación de los distintos incidentes mediante los Centros de Coordinación Operativa de Tartagal y Orán.

Personal municipal, organismos provinciales, Policía, Bomberos, Defensa Civil, equipos de Salud y Desarrollo Social y cuadrillas de EDESA continúan trabajando en territorio para atender las consecuencias de esta emergencia.